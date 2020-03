Mo Salah zorgt met doelpunt voor opvallend record

Mo Salah is allesbehalve een one-season wonder. Sinds zijn komst bij Liverpool heeft hij drie seizoenen op rij meer dan twintig keer gescoord. De gelijkmaker tegen Bournemouth van zaterdag zorgde ervoor dat hij de eerste Liverpool-speler is sinds Michael Owen die zo vaak scoort.

Bij zijn aankomst in Liverpool was Sallah een waar fenomeen in de Premier League. Hij scoorde in zijn eerste seizoen maar liefst 32 doelpunten, goed voor de topschutterstitel in Engeland. Velen verwachtten dat zijn tweede seizoen hem wat minder af zou gaan, maar met 22 doelpunten en 8 assists in de Premier League alleen snoert hij probleemloos alle criticasters.

En ook dit seizoen zit Salah in alle competities al aan meer dan 20 doelpunten voor Liverpool. De laatste speler van Liverpool die 3 jaar achter elkaar 20 keer kon scoren was Michael Owen, in 2003. Jaar per jaar breekt de Egyptenaar alle records bij Liverpool.