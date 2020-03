Martinez geeft raad aan welles-nietes Rode Duivel voor EK: "Dit wil ik meer van hem zien"

Roberto Martinez is zonder twijfel al bezig met zijn selectie voor het EK. Hem staat een moeilijke taak te wachten om het aantal internationals terug te brengen tot 23. Adnan Januzaj is zo eentje die op het randje balanceert.

Januzaj mag dit weekend zijn talent nog eens laten bewonderen tegen Barcelona. De bondscoach hoopt op een voortzetting van zijn vorige match. "Wat hij vorige week toonde, in de thuismatch tegen Valladolid, wil ik vaker zien. Adnan weet dat. Hij speelde die avond niet alleen een gedisciplineerde match, hij maakte ook het winnende doelpunt. Adnan moet die lijn doortrekken. Ik zie hem graag op zijn best", aldus Roberto Martínez in HLN.

"Kijk, hij is een fenomenaal talent waar ik van hou. Iemand die de Belgische nationale ploeg veel kan bijbrengen. Een linkervoet bovendien. Adnan kan een wedstrijd openbreken. Maar hij speelt tegelijk op een positie waar veel concurrentie is. Aan hem om verder te doen zoals hij nu bezig is."