Alle scenario's voor plaats zes en degradatie op een rijtje: wie haalt het?

De laatste speeldag wordt alvast een thriller van jewelste voor vijf ploegen. Oostende en Waasland-Beveren kunnen nog degraderen. Anderlecht, Genk en Mechelen strijden nog voor plaats zes. Hierbij alle mogelijke scenario's.

Voor plaats zes is het eigenlijk simpel: alle ploegen moeten vertrekken met winst in het achterhoofd, want een gelijkspel volstaat mogelijk voor niemand.

Plaats zes:

Anderlecht haalt play-off 1 als het wint van STVV en Genk en KVM gelijkspelen

Genk haalt play-off 1 als het wint van KV Mechelen, want hun doelpuntensaldo is minder goed

KV Mechelen haalt play-off 1 als het wint van Genk

KV Mechelen haalt play-off 1 als het gelijkspeelt tegen Genk en Anderlecht niet wint van STVV

Degradatie