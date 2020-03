François Kompany heeft een nieuwe club gevonden: Hij gaat aan de slag in de eerste amateurklasse

François Kompany heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij Patro Eisden in de eerste amateurklasse. Kompany speelde vorig seizoen nog in 1B bij Roeselare, maar daar liep zijn contract af in de zomer.

François Kompany krijgt een kans in de eerste amateurklasse. Volgens Het Laatste Nieuws gaat de linksback aan de slag bij Patro Eisden. Hij was een vrije speler, want zijn contract bij Roeselare is voorbije zomer afgelopen. Hij heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen. Stijn Stijnen, de trainer van Patro Eisden, is tevreden met deze versterking. "Kompany brengt veel ervaring mee naar Patro Eisden. Hij blijft tot het einde van het seizoen, maar er is een mogelijkheid om het contract te verlengen."