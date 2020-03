Kolkend Kiel stuwt Beerschot vooruit: "We weten dat het 'zottekes' kan worden" en "Het was 'amazing', top"

Beerschot heeft een eerste slag thuisgehaald in de promotiefinale. Zeker ook mede dankzij de steun van de eigen aanhang, die de ploeg vooruit stuwde. Die wisselwerking deed wel zijn werk, want de ploeg haalde een nipte, maar krappe zege binnen in de heenmatch.

Tom Pietermaat was er zeer over te spreken. "Het is plezant hé, om in deze sfeer te voetballen. Het was plezant om op het veld te staan. Als het hier uitverkocht is, is het geweldig. Daar doe je het voor. We weten dat het hier zottekes kan worden en dat is nog maar eens gebleken."

Heeft de publiekslieveling er ook zelf van kunnen genieten? "Je zegt ook vooraf tegen jezelf: je moet ervan genieten en rekening houden met wat er rond het veld gebeurt. Maar eens je op het veld staat, is dat niet evident. We zullen het later nog eens bekijken en hopelijk kunnen we dan dat gevoel weer oproepen."

Ook Denis Prychyenko was in de wolken met de massale aanmoedigingen van de fans. "Het was amazing, top. De supporters stonden ons op te wachten. Dat geeft een boost. Het enige vervelende is dat je dan nog twee uur moest wachten om te spelen. Daarom haatte ik de opwarming."

De spelersgroep in zijn geheel was wel voorstander van deze beleving. "De steun van de supporters maakt een groot verschil. De coach vroeg vooraf of we hetzelfde wilden doen als anders of eerst naar het hotel wilden gaan om dan verwelkomd te worden door de supporters. De spelers die al eerdere finales hebben meegemaakt, hebben de nieuwe spelers overtuigd om voor dat laatste te kiezen."

Trainer Hernan Losada had eveneens lovende woorden over voor de eigen aanhang. "We hebben geweldige supporters. Soms heb ik het gevoel dat we met meer dan elf spelers op het veld staan."