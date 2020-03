Waasland-Beveren beseft dat kansen op redding klein zijn: "Hopen dat ze het op het andere veld fair spelen"

Moeten winnen tegen AA Gent om in eerste klasse te blijven. Dat is de quasi onmogelijke opdracht die Waasland-Beveren heeft voor de slotspeeldag. En dan moeten ze nog hopen dat Oostende niks pakt tegen Cercle Brugge.

Want Oostende heeft genoeg aan een gelijkspel gezien hun doelpuntensaldo veel beter is dan dat van Waasland-Beveren. Cercle Brugge is al gered en dat opent perspectieven voor de Kustjongens. "We moeten hopen dat ze het op het andere veld fair spelen", zuchtte een duidelijk aangeslagen Tuur Dierckx.

Daar hoeft geen tekening bij. Waasland-Beveren vreest dat Cercle niet het volle pond zal geven. "Jullie weten ook dat er op de slotspeeldag de voorbije jaren verrassingen waren. Maar zou je het hen kunnen verwijten? Wij zouden misschien hetzelfde doen."

De kansen zijn klein. "Het is niet gedaan, mathematisch kan het nog, maar veel kans hebben we inderdaad niet."