KV Oostende moet nog vol aan de bak op de laatste speeldag, maar: "We hebben alles in eigen handen"

KV Oostende is er dit weekend niet in geslaagd om te stunten tegen Racing Genk. Na een goede eerste helft, gingen ze in de tweede helft met 10 man ten onder. Het werd uiteindelijk 2-4.

Zo blijft KV Oostende op de voorlaatste plaats met twee punten voorsprong op Waasland-Beveren. Op de laatste speeldag speelt KV Oostende tegen Cercle Brugge en Waasland-Beveren neemt het op tegen AA Gent. KV Oostende lijkt dus de beste kaarten in handen te hebben. Ook volgens Brecht Capon heeft KV Oostende alles in eigen handen. "Als we punten pakken tegen Cercle Brugge volgende week, verdienen we het om in 1A te blijven. De stress en druk zal groot zijn bij Waasland-Beveren, maar ze zullen net zoals ons alles geven. We moeten hopen op een sterk AA Gent", aldus Capon na de wedstrijd bij Sporza.