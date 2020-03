Zidane komt met update over kansen Eden Hazard op EK

Eden Hazard werd met succes aan de enkel geopereerd. Dat gebeurde donderdag in de VS. De aanvaller van Real Madrid is zo toch wel even buiten strijd. Maar Zinedine Zidane meent dat hij dit seizoen nog in actie kan komen.

Uiteraard kreeg Zidane vragen over Hazard in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Betis. "Het is zeker mogelijk dat hij dit seizoen nog speelt", liet de Franse trainer weten. "De operatie is verlopen zoals de chirurg gepland heeft." Eerst was er sprake dat Hazard niet meer zou spelen, wat toch ook een streep door de rekening van Roberto Martinez zou geweest zijn. “Maar ik hoop daar natuurlijk wel op. Het is zeker mogelijk dat hij nog zal spelen."

