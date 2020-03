Topoverleg vandaag in Premier League, Bundesliga, UEFA: matchen zonder publiek in heel Europa?

Het coronavirus heeft het Europese voetbal in zijn ban. In Italië worden er al matchen achter gesloten deuren gespeeld, maar dat zou zich de komende weken over heel Europa kunnen uitbreiden. Vandaag is er topoverleg in de Premier League en de Bundesliga.

De Premier League, de sportbonden, de rechtenhouders en de autoriteiten zitten vandaag samen om overleg te plegen. De kans bestaat dat ze het voorbeeld van de Serie A volgen en twee weken de deuren van de stadions sluiten voor het publiek om het virus onder controle te houden. Dat zou betekenen dat Liverpool zijn eerste titel in 30 jaar zonder fans moet spelen. Ook in Frankrijk werd er al ingegrepen. Strasbourg-PSG werd uitgesteld. In Duitsland is er ook overleg en ook de UEFA grijpt in. Het CL-duel tussen Valancia en Atalanta zou zonder publiek zijn. Ook Getafa-Inter in de Europa League wordt zonder publiek gespeeld. In Griekenland gaan de stadions twee weken dicht. En wat met België? Komt het er ook aan?