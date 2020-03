"Zonder Tissoudali geen promotiefinales voor Beerschot": Mo Messoudi beschrijft zijn ex-ploegmaat

Tarik Tissoudali is zowat de belichaming van de heropstanding van Beerschot dit seizoen. Niet toevallig was het de Amsterdammer die zondag voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. Voetbalkrant.com polste ex-ploegmaat Mo Messoudi naar de kwaliteiten van Tissoudali.

Voor Mo Messoudi staan de voetballende kwaliteiten van Tissoudali buiten kijf. "Ik vond hem vorig seizoen al een van de beste spelers van de ploeg. Na een mindere start verloor hij bij Vreven zijn basisplaats dit seizoen. Ook in de eerste weken onder Losada moest Tissoudali tevreden zijn met een plaatsje op de bank. Hij zat zelfs een paar keer niet eens bij de selectie."

Wat dat betreft is het opmerkelijk dat Tissoudali de laatste weken van levensbelang is gebleken voor Beerschot. "Het feit dat Tissoudali terug in de ploeg is gekomen, is omdat andere offensieve spelers hebben teleurgesteld. Ik denk aan Saint-Louis en Brogno. En dan kan het inderdaad snel gaan. Die jongen heeft zoveel kwaliteiten, en ik durf stellen: zonder Tissoudali stond Beerschot niet in de promotiefinale."

"Losada speelt hem uit als tweede spits, rond Noubissi. Daarbij krijgt hij in balbezit heel veel vrijheid om in de ruimtes te duiken en zijn acties te maken. Hij is erg snel en behendig met de bal aan de voet. Zijn doelpunt gisteren was typisch voor hem: een goeie kapbeweging, gevolgd door een snel schot in de korte hoek. Zoiets verrast de doelmannen. Soms is hij onzichtbaar, maar er gaat steeds dreiging uit van hem. Hij is enorm belangrijk geworden voor dit Beerschot", besluit Mo Messoudi.