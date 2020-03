Claudia Nainggolan trekt aan alarmbel: "Geen immuunsysteem meer, maar ik geraak niet meer aan essentiële medicijnen door coronavirus"

Claudia Nainggolan vecht al meer dan een jaar tegen kanker. De vrouw van Radja heeft het nu echter moeilijk om aan medicijnen te komen door de huidige crisis in Italië.

Heel Italië zit in quarantaine, maar daar worden de zwaar zieken extra door getroffen. In een Instagram-post deelt Claudia haar zorgen. "Grote solidariteit met alle dokters en hulpverleners in de oncologie, samen met alle dienstverleners, die mee helpen de dreiging van het coronavirus af te wenden", schrijft ze.

"Voor ons kankerpatiënten is het echter moeilijk. Op dit moment heb ik het moeilijk om belangrijke medicijnen voor mijn behandeling te vinden. En wie weet hoeveel mensen in dezelfde situatie zitten als ik. Het is bijna onafwendbaar dat we een ziekte zullen oplopen aangezien we nul immuun systeem hebben."