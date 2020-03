"Ervaring, potentieel, kwaliteit...": De Camargo trekt vol vertrouwen naar allesbeslissend duel bij ex-club

Er komt straks opnieuw een soort finale aan voor KV Mechelen, deze keer met een ticket voor play-off 1 als inzet. Na de promotiefinale in 1B en de bekerfinale weten ze bij KV al wel hoe het toeleven is naar zo'n wedstrijden. Al is dit nog wel een tikkeltje anders.

Gelukkig hebben ze een ervaren rot als Igor de Camargo om mee de Mechelse troepen er doorheen te loodsen. En om andere jongens op te porren indien nodig. Want dat puntenverlies tegen Eupen, zo vlak voor de verplaatsing naar Genk, is toch verre van ideaal. "Zo'n wedstrijd uit handen geven is niet goed voor het mentale, maar we hebben ervaring genoeg om te beseffen wat we beter moeten doen."

We moeten ons eigen spel spelen

De Camargo heeft nog altijd een ontzettend groot geloof in het eigen kunnen van zijn ploeg. "Wij moeten onze wedstrijd spelen in Genk. We hebben kwalitatief goede spelers. Ik denk wel dat je mag zeggen dat we een ploeg hebben om met de druk om te gaan. Ervaring, potentieel, kwaliteit, talent... dat is er. We moeten ons eigen spel spelen."

Al is dat niet simpel buitenshuis tegen de landskampioen? "Genk is een heel sterke ploeg. Aan ons om te bewijzen dat we ook kwaliteiten hebben. We gaan alles goed analyseren en ons heel de week voorbereiden." Als Anderlecht niet wint, is een punt genoeg. "We moeten naar onszelf kijken. In Genk winnen en we zitten erin."