Het eerherstel van Gregory Grisez bij Beerschot: flankspeler ontpopt zich tot belangrijke speler onder Losada

Gregroy Grisez krijgt de laatste weken zijn kans bij Beerschot. De 30-jarige Belg profiteerde van de blessure van Yan Vorogovskiy en samen met Bourdin vormt hij een sterke tandem op de linkerkant.

Beerschot is goed aan het voetballen in de tweede periode. Losada speelt met een nieuw systeem en het doet enkele spelers duidelijk deugd. Zo ook Gregory Grisez. Hij krijgt de linkerkant voor zijn rekening, maar het heeft natuurlijk ook met de blessure van Yan Vorogovskiy te maken. Hij kreeg tegen OHL enkele minuten, maar toch wordt Grisez ook volgend weekend in de basis verwacht.

Vooral de tandem Bourdin-Grisez is opvallend. Ze maken het de rechterkant van de tegenstander altijd lastig en de laatste weken zijn de twee spelers ook aanvallend aan het groeien met enkele mooie acties.

Toch is het dit seizoen niet altijd leuk geweest voor Grisez. Bij een slechte wedstrijd werd hij uitgefloten, maar nu lijkt hij zich toch in de harten van de supporters te spelen. Bij een eventuele promotie zal hij, net zoals de andere spelers, zelfs als een held onthaald worden op het Kiel. Het contrast met het begin van het seizoen zou alvast niet groter kunnen zijn.