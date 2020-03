KBVB zoekt naar oplossingen om Lukaku, Mertens en Castagne toch te kunnen laten spelen

Maandagavond kregen we het programma van de Rode Duivels voor de vriendschappelijke matchen tegen Portugal en Zwitserland in Doha. Maar de Qatarese overheid zou wel eens problemen kunnen hebben met onze 'Italianen'. Daarvoor worden al oplossingen gezocht.

Dries Mertens, Romelu Lukaku en Timothy Castagne spelen in het risicogebied en mogelijk zouden zij Qatar niet binnen mogen. De KBVB is daarvoor al oplossingen aan het bedenken. Mogelijk worden ze getest op het coronavirus en worden de resultaten daarvan aan de Qatarese overheid overhandigd.

Mogelijk vindt de Qatar Airways International Cup plaats achter gesloten deuren of spelen ze de matchen in een ander land. Maar dat laatste wordt moeilijk. Enkel Portugal komt in aanmerking gezien de strenge veiligheidsmaatregelen in België en Zwitserland.