Club Brugge-aanvaller wil deze zomer een transfer

Philippe Clement heeft al veel geprobeerd in de aanval van Club Brugge, maar Loïs Openda is nooit echt in beeld gekomen voor een echte basisplaats. De jonge spits wil dan ook vertrekken.

Openda wil deze zomer een transfer, weet Het Nieuwsblad. De 20-jarige spits kon deze winter al vertrekken, maar Club Brugge vroeg hem om nog geduld te hebben. Openda dacht dat hij wel meer speelkansen ging krijgen, maar die waren heel schaars. Openda mocht onder Ivan Leko vorig jaar debuteren en scoorde vier keer in 28 speelbeurten. Openda is een jeugdproduct van blauw-zwart.