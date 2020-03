Is Manchester United herboren? Ploeg van Solskjaer kan sinds eind januari aardige statistieken voorleggen

Manchester United is de laatste weken goed bezig. Sinds 26 januari heeft de Engelse topclub niet meer verloren. Het heeft natuurlijk te maken met de aankoop van Bruno Fernandes. Dankzij de Portugees speelt Manchester United een niveau hoger.

Manchester United lijkt de laatste weken wel herboren. Ze speelden 3 keer gelijk, maar ze wonnen ook 7 keer sinds eind januari. Er werd sinds dan ook niet meer verloren door de ploeg van Solskjaer.

Het was ook niet tegen de makkelijkste tegenstanders, want zo won Manchester United van Chelsea en het trok ook twee keer aan het langste eind tegen Manchester City. Solskjaer is zo de eerste manager ooit met drie overwinningen in één seizoen tegen Guardiola.

Dankzij de sterke resultaten doet Manchester United nog volop mee voor een plaats in de Champions League volgend seizoen. Ze volgen op drie punten van Chelsea, maar de club uit Londen moet het nog wel opnemen tegen Manchester City en Liverpool. Ook Manchester United krijgt nog enkele zware tegenstanders, want ze moeten nog tegen Tottenham en Leicester.

De goede reeks van Manchester United heeft natuurlijk te maken met de aankoop van Bruno Fernandes. Er wordt de laatste weken veel over hem geschreven, maar de Portugees is dan ook van cruciaal belang voor de Engelse topclub. Zo heeft hij heel wat creativiteit meegbracht naar Engeland en liet net dat het grote probleem zijn bij Manchester United.

Het lijken dus nog spannende weken te worden in de Premier League met het oog op Champions League-voetbal volgend seizoen. Manchester United heeft misschien een beter programma dan Chelsea, maar zij zitten nog met de Europa League en de FA Cup.

Chelsea zal dan weer normaal gezien uitgeschakeld worden door Bayern München in de Champions League (het werd 0-3 in de heenwedstrijd), maar ook zij zijn er nog bij in de FA Cup. De vraag is dus wie het beste om zou kunnen met de vermoeidheid.