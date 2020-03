UPDATE: OHL treft (verblindende) maatregelen voor de komst van Beerschot: "Enkel in geval van conflictsituatie"

Oud-Heverlee Leuven bereidt zich voor op de komst van ongeveer 600 Beerschot-fans voor de terugmatch van de promotiefinale. De Vlaams-Brabantse club zal de nodige maatregelen treffen.

Zo zullen ze een doek plaatsen om het vak voor de bezoekers af te bakenen en af te scheiden van de Leuvense aanhang. Een bijkomend probleem: niet alle meegereisde Beerschot-fans zullen het volledige veld kunnen zien. Ze krijgen dus niet bepaald waar voor hun geld.

Vorige week lieten we u al weten dat de Leuvense politie het nodige werk heeft gehad om fans van Beerschot uit de hoofdtribune te weren. Anderzijds is men bij de Antwerpse club niet geheel tevreden met de 650 te verkrijgen tickets, terwijl het Leuvense bezoekersvak plaats biedt voor meer supporters.

UPDATE: Het doek zal tijdens de partij enkel worden opgetrokken (of in dit geval worden uitgerold) als er een conflictsituatie is. Is die er niet, dan blijft het doek opgerold hangen boven en uit het zicht van de 677 aanwezige fans. Dat meldde het Beerschot Aktie Kommiteit.