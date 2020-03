Politie Leuven draait overuren: Beerschot-fans worden er met de fijne zeef uitgezift

Iedereen wil er uiteraard bij zijn in de finalematchen van 1B. Voor de terugwedstrijd in Leuven draait de politie overuren, want ze moeten heel wat controleren. Er zijn immers Beerschot-fans die in de OHL-tribunes proberen te geraken.

OH Leuven stuurde mensen die via hun online account tickets hadden besteld al een mailtje om te melden dat die tickets geannuleerd werden. Supporters moeten een account hebben dat al twee jaar actief is en worden voor de rest ook grondig gecheckt op basis van geboorte- en woonplaats door de politie van Leuven. Zo haalden ze er al heel wat Beerschot-fans tussenuit. Zelfs een man die op twee minuten van het King Power Stadion woont, maar in Wilrijk geboren is. Geen Beerschot-kenmerken in VIP Beerschot kreeg 600 tickets voor het bezoekersvak, maar uiteraard is de vraag veel groter dan het aanbod. De Leuvense politie, in samenwerking met de Antwerpse ordediensten, proberen de beide clans volledig gescheiden te houden. OHL stuurt om de paar dagen de lijst met namen van mensen die tickets aankochten door. Ze leven daarbij de voetbalwet na. Dat betreft de scheiding van rivaliserende toeschouwers (art. 10.1, 4°). Supporters die een ticket kochten, maar op basis van voorgaande criteria niet aanvaard werden, krijgen hun ticket terugbetaald. Ook in de VIP-ruimtes wordt alles nauw gemonitord. Bedrijven uit het Antwerpse die een tafeltje gereserveerd hebben, worden met aandrang gevraagd - op vraag van de politie - om geen uiterlijke supporterskenmerken tentoon te spreiden. Iedereen staat op 'high alert', maar uiteraard willen veel Beerschot-fans de mogelijk historische match vanuit het stadion meemaken. Het is echter een risicomatch en dus gaat men er met de kleine kam door. De Antwerpse politie doet trouwens hetzelfde voor de OHL-fans voor de heenmatch.





