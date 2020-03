Met het vergrootglas op Cercle Brugge - Oostende: laat de argwaan achterwege

De laatste match in de reguliere competitie staat op het programma en op twee fronten is het nog spannend: de strijd om het behoud en die om de zesde plaats. Vooral die eerste verliep de laatste jaren onder extrasportieve hoogspanning.

Dan hebben we het uiteraard over de degradatiestrijd van het seizoen 2017/18. KV Mechelen won tegen Waasland-Beveren, maar zakte toch naar 1B omdat Eupen zich op miraculeuze wijze redde tegen Moeskroen en een hoger doelpuntensaldo had. Ondanks de degradatie werden er bij KVM pogingen tot matchfixing ondernomen voor die laatste competitiematch, onderzoek naar Eupen - Moeskroen bracht geen verdachte zaken aan het licht.

De argwaan heeft sindsdien uitzonderlijke hoogtes bereikt. Wat als KV Oostende en Cercle Brugge zondag gelijkspelen? De Kustploeg heeft aan een punt genoeg tegen het reeds geredde Groen en Zwart. Tenzij W-B met negen goals verschil van KAA Gent wint. Maar dan zou de argwaan gegrond zijn.

Geen salonremise

Toch benadrukte Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere in Het Nieuwsblad dat zijn ploeg het eerlijk zal spelen en vol voor de overwinning zal gaan. In feite is zo'n uitspraak niet nodig, want iedereen moet veronderstellen dat Cercle voluit zal gaan. Zoals Moeskroen, dat ook niets meer te winnen of te verliezen heeft, dat ook heeft gedaan tegen Waasland-Beveren.

De wedstrijd zal onder het vergrootglas worden genomen en als de Vereniging toch slecht voor de dag zou komen -wat ergens wel te begrijpen valt door de decompressie na de slopende weken- kan er wel eens met het vingertje worden gewezen. Een salonremise hoeven we dus niet te verwachten, als daar al twijfel over bestond.