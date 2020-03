Waasland-Beveren verdiept zich ook in licentiedossier van KV Mechelen (door Propere Handen)

Waasland-Beveren gaat elke strohalm vastpakken die ze vinden om in 1A te blijven, nog voor ze helemaal zeker zijn van degradatie. Gisteren lieten we u al weten dat het - naast de licentie van Anderlecht en Oostende - ook die van KV Mechelen onderzoekt.

Waarom? Nog steeds de nasleep van Propere Handen. Cercle Brugge diende begin dit seizoen ook al klacht in omdat één van de schuldig bevonden bestuurders, Johan Timmermans, pas op 3 augustus officieel ontslag nam. Dus toen de huidige competitie al bezig was. Cercle Brugge zag daarvan af omdat het nu gered is, maar Waasland-Beveren kan die klacht ook indienen.

Mogelijk vragen ze dus het dossier dat de Vereniging klaar had tegen KV Mechelen. Het reglement stipuleert dat de licentiecommissie geen licentie mag geven aan clubs die veroordeeld zijn voor competitievervalsing. Ironie? Want Waasland-Beveren werd in diezelfde match genoemd...