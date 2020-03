Twee Rode Duivels vechten concurrentiestrijd uit bij Leicester City: "Sinds hij in de basis staat, doet Dennis het geweldig"

Leicester doet het geweldig dit seizoen in de Premier League. 'The Foxes' bekleden momenteel de derde stek in het klassement en mogen luidop beginnen dromen van Champions League-voetbal in het King Power Stadium volgend seizoen.

Terwijl Youri Tielemans vorig seizoen de harten stal van alle Leicester-fans, kent de ex-Mauve momenteel een mindere periode. Dennis Praet, afgelopen zomer overgekomen van Sampdoria, komt de laatste weken daarentegen steeds meer aan de oppervlakte. De twee Rode Duivels zijn concurrenten bij Leicester. Coach Brendan Rodgers opteert voorlopig voor Praet: “Het is een concurrentiestrijd. In een seizoen kan je niet elke match rekenen op drie dezelfde spelers", citeert Het Nieuwsblad Rodgers. "Als Youri niet speelt, dan hebben we een andere Belgische international die hem kan vervangen. Sinds hij in de basis staat, doet Dennis het geweldig. De reactie van Youri op training was goed. Als we hem nodig hebben, is hij klaar."