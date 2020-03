Amateurvoetbal valt helemaal stil: "Gezondheid primeert" en "Goed dat match OH Leuven - Beerschot wordt uitgesteld"

In de Jupiler Pro League gaan de wedstrijden zondag (vooralsnog) door, maar voor 1B en het amateurvoetbal zijn de wedstrijden ondertussen afgeschaft.

En dus valt van 1B tot vierde provinciale het voetballeven helemaal stil. Ook in Eerste Amateurklasse zal dus niet worden gevoetbald. "We kunnen niet anders dan plooien voor deze beslissing", aldus Marc Grosjean van Seraing.

"We wisten dat deze beslissing ooit wel eens zou vallen. De publieke gezondheid is een prioriteit voor alles en iedereen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om deze pandemie te stoppen. Maar het is geen vakantie dat we krijgen hé."

Chaos

"Het levert een enorme chaos op, dit virus", beseft ook Dimitri Daeseleire van Rupel-Boom. "Maar het is misschien wel logisch: de gezondheid primeert momenteel op het sportieve."

De ex-speler van OH Leuven is wel blij dat de wedstrijd om promotie in 1B niet doorgaat: "Het zou oneerlijk zijn om zo'n terugmatch achter gesloten deuren te laten spelen, zeker voor de supporters."