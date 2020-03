Alsof de duivel ermee gemoeid is... Niet het coronavirus, maar de scudettokoorts houdt SS Lazio in de ban en daarvoor moeten we terug naar 1915

De lichtblauwe kant van Rome kampt niet met het coronavirus, maar heeft last van de scudettokoorts. En die term heeft een héél grote betekenis voor SS Lazio. Daarvoor moeten we terug naar 1915...

SS Lazio is dan wel een naam als een klok, maar de erelijst van Le Aquile is verre van indrukwekkend. De Romeinen tellen amper twee landstitels: in 1974 en in 2000. Al zeg je dat best niet hardop in de buurt van het Stadio Olimpico.

In 1915 zorgde WOI voor de stopzetting van de competitie. In die tijd was de voetbaljaargang nog opgedeeld aan de hand van twee poules.

Genoa won de noordelijke poule, terwijl Lazio de titelhouder was in de centrale poule. Normaliter moest een finale de doorslag geven, maar de bommen en het artillerievuur zorgden ervoor dat dat nooit gebeurd is.

De Italiaanse landskampioen kroonde Genoa als landskampioen. De uitleg: de noordelijke voetbalclubs doen het doorgaans beter… En dat zorgt nog steeds voor woede bij de Lazio-aanhang.

De geschiedenis dreigt zich te herhalen

Anno 2020 is Lazio de enige uitdager die Juventus van een zoveelste scudetto kan houden. Silvio Proto, Jordan Lukaku en ploegmaats tellen amper één punt minder dan de Oude Dame. En net nu dreigt er opnieuw een stopzetting…