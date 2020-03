Interesse blijft aanzwellen: Anderlecht moet rekening beginnen houden met vertrek van sterkhouder

De komende zomermercato van Anderlecht wordt ongetwijfeld een uiterst delicate evenwichtsoefening. Enerzijds kan de financiële realiteit niet ontkend worden, en anderzijds wordt het zaak de beste elementen in de kern vast te houden.

Een van die absolute steunpilaren in de paarswitte kern is Hendrik Van Crombrugge. De ex-goalie van Eupen acteert al een volledig seizoen op een bijzonder hoog niveau. Dat is ondertussen ook de buitenlandse topclubs niet ontgaan.

Eerder werd er al gewag gemaakt van interesse van onder meer Ajax, nu sluit er zich ook een Duitse subtopper aan het rijtje gegadigden aan. Schalke 04, werkgever van Benito Raman, heeft volgens Duitse en Italiaanse bronnen de Anderlecht-doelman in het vizier.

'Die Königsblauen' zijn op zoek naar een vervanger voor Alexander Nübel, die in de zomer naar Bayern München trekt. Van Crombrugge is één van de voornaamste targets, naast Düsseldorf-keeper Zack Steffen.