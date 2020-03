Gaat het EK door in de winter? Het is één van de mogelijkheden

Dinsdag zou een vergadering plaatsvinden bij de Europese voetbalbond. Daarin zullen ze bespreken wat ze met het EK moeten doen. De kans is bestaande dat het EK in de winter zal doorgaan en dat de Europese topcompetities deze zomer afgewerkt zullen worden.

Gaat het EK in de winter door? Het wordt één van de voorstellen op de vergadering van de Europese voetbalbond. Volgens The Telegraph zouden ze het EK naar de winter willen verhuizen, zodat de competities de kans krijgen om hun wedstrijden af te werken in de zomer.

Volgens Het Laatste Nieuws zou UEFA zo gelijke tred willen houden met FIFA, want het WK van 2022 zal ook in de winter plaatsvinden. De zomer van 2021 is ook een optie voor het EK, maar dan staan ook wedstrijden in de Nations League op het programma.