Mooi gebaar van Josip Ilicic voor de dokters en verplegers van het ziekenhuis in Bergamo

Atalanta won eerder deze week met 3-4 van Valencia in de Champions League. Josip Ilicic was de grote man bij de Italiaanse club, want de aanvaller was goed voor een hattrick.

Nu heeft Josip Ilicic opnieuw in positieve zin van zich laten horen. Na de wedstrijd tegen Valencia kreeg hij door zijn hattrick namelijk de wedstrijdbal en de Sloveen heeft besloten om de wedstrijdbal weg te geven. Hij heeft bal namelijk geschonken aan de dokters en verplegers van het ziekenhuis in Bergamo. Hij beseft hoe zwaar deze mensen het nu hebben met het coronavirus en op deze manier wilde de aanvaller laten zien dat hij het werk van de mensen apprecieert.





