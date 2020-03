Straffe statistieken: De Bruyne is met verpletterend overwicht de meest creatieve speler van Europa

Het aureool van Kevin De Bruyne begint steeds krachtiger te schijnen. Door zijn masterclass tegen Real Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League viel nu ook gans Europa in katzwijm voor de Belgische spelmaker.

Volledig terecht, want de Rode Duivel is niet alleen een lust voor het oog, maar kan ook duizelingwekkende statistieken voorleggen. Zo berekende Who Scored dat De Bruyne de meeste kansen gecreëerd heeft dit seizoen van alle spelers uit de grote vijf Europese competities.

Met 72 gecreëerde mogelijkheden reduceert 'King Kev' de concurrentie tot een voetnoot. Zo staat Thomas Müller, eerste achtervolger in het lijstje, maar liefst vijftien eenheden in het krijt. De Bruyne de beste spelmaker ter wereld? Het lijkt er wel op als we op deze statistiek mogen afgaan.