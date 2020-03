Rusland schiet UEFA te hulp: "Wij willen wel veel meer matchen organiseren"

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we dit jaar een EK gaan meemaken. De algemene teneur is dat het toernooi een jaar opgeschoven zal worden. Rusland, één van de landen dat het minst getroffen is door het coronavirus, wil wel een handje helpen.

In Rusland gaat de competitie momenteel gewoon door. Dinsdag is er bij de UEFA topoverleg over het EK 2020 en de Russische vicepresident gaf hen alvast iets om over na te denken. Rusland is bereid om meer wedstrijden op hun bodem te laten doorgaan. Normaal gezien waren er twee groepswedstrijden voorzien in Sint-Petersburg waaronder België-Rusland (13 juni) en België-Finland (22 juni) en één kwartfinale. "Maar wij kunnen veel extra EK-matchen in ons land organiseren", vertelde de Russische vicepresident gisteren. Rusland heeft uiteraard de infrastructuur, want twee jaar geleden organiseerden ze nog het WK en dat verliep grotendeels vlekkeloos.