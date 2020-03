Arteta, Rugani, ...: Een overzicht van positieve coronagevallen in de voetbalwereld

De lijst van positieve coronagevallen in de voetbalwereld breidt uit. Daarnaast zijn er ook tal van geruchten over spelers die al dan niet besmet zijn met het virus en die in quarantaine zitten. Met dit overzicht mist u niets.

Dit nieuwsbericht wordt automatisch over 60 seconden vernieuwd.

Speel geluid af bij nieuwe updates

Evangelos Marinakis

De 52-jarige eigenaar van het Griekse Olympiakos Piraeus was het eerste grote voetbalgerelateerde geval in Europa. De Grieken schakelden in de Europa League Arsenal uit en dat brengt ons meteen bij het volgende geval.

Op 12 maart geraakte bekend dat de Spaanse manager van Arsenal besmet is met het coronavirus. Arteta startte het seizoen als assistent-trainer van Pep Guardiola bij Manchester City en nam bij de Gunners de functie van de ontslagen Unai Emery over. In de Premier League werd er intussen besloten om de competitie stil te leggen tot 4 april.

Want Arteta was niet het enige positieve geval. Ook Callum Hudson-Odoi, de 19-jarige flankaanvaller van Chelsea, is geïnfecteerd met het besmettelijke virus. Hij is de eerste spelers in de Premier League, waar er nog een twijfelgeval is. Benjamin Mendy, de verdediger van Manchester City, wordt onderzocht nadat hij symptomen vertoonde. Ook bij Leicester City en Everton doen er geruchten over spelers met het coronavirus de ronde.

Ook in de Serie A testte een speler positief. Het gaat om Juventus-speler Rugani. Zijn ploegmaats moeten uit voorzorg in quarantaine blijven. Zo zit Cristiano Ronaldo vast in Madeira na een familiebezoekje. Mogelijk is er al een ploegmaar van Rugani besmet. Het is afwachten wat de medische testen uitwijzen bij Paulo Dybala.

Omar Colley en Sampdoria

Verder in Italië heeft ook ex-Genkspeler Omar Colley positief getest op het virus. Samen met hem nog drie andere spelers van Sampdoria: Albin Ekdal, Antonino La Gumina en Morten Thorsby.

Dusan Flahovic

Ook Fiorentinaspeler Dusan Flahovic heeft positief getest. In italië lijkt het virus meer en meer spelers te besmetten.

Timo Hübers

De Duitse eerste en tweede Bundesliga werd op het laatste nippertje ook nog afgelast. Eerder deze week bleek Hannover-verdediger Timo Hübers is besmet met het coronavirus.

Luca Kilian

Na de tweede Bundesliga zit het coronavirus ook op het hoogste niveau in Duitsland. Paderborn-verdediger Luca Kilian bleek vrijdagavond besmet te zijn door het virus.

Alaves

Twee spelers van Alaves zijn ook besmet met Corona. Dat heeft de Spaanse club zelf bekendgemaakt in een statement zaterdag.