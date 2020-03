Rode Duivel in Italië: "Belgen moeten het coronavirus au sérieux nemen"

Rode Duivel Timothy Castagne speelt bij Atalanta Bergamo in Italië, een regio waar enorm veel coronabesmettingen zijn. De Waalse omroep RTBF contacteerde hem voor een interview en volgens Castagne moeten we het virus zeker serieus nemen.

Castagne zat bijna op de eerste rij in Bergamo toen het coronavirus zich verspreidde in de regio en hij is duidelijk: "In België moeten de mensen het ondertussen wel begrijpen. Als ze het daar aanpakken zoals wij en in het begin zeggen dat er niets aan de hand is, zie je wat de gevolgen daarvan zijn."

In Italië zijn er vandaag een recordaantal van 368 mensen gestorven aan het coronavirus en zijn er in totaal meer dan 25.000 besmettingen.

In Italië zijn de wedstrijden sneller stilgelegd dan in België. De weken zonder voetbal lopen dus op voor de Rode Duivel, het vormpeil zakt drastisch: "Ik kan thuis oefeningen doen maar dat is toch niet hetzelfde dan effectief op het veld te lopen. Het EK? Uitstellen zou jammer zijn, maar liever uitstellen dan spelen met nog geen maand voetbal in de benen."