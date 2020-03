Mourinho wil oude bekende weghalen bij Chelsea

Willian was de laatste jaren een belangrijke speler voor Chelsea. Dit seizoen staat hij minder in de schijnwerpers en er wordt zelfs verwacht dat hij deze zomer zou vertrekken bij de Engelse topclub. Zo zou Tottenham interesse tonen.

Zeven jaar geleden trok Willian van Anzhi naar Chelsea, maar nu lijkt hij aan zijn laatste maanden bezig bij de Engelse topclub. Er is voorlopig geen akkoord gevonden over een contractverlenging en dus zou de Braziliaan gratis kunnen vertrekken.

Mourinho is een grote fan van Willian. De trainer van Tottenham zal zijn uiterste best doen om de aanvallende middenvelder van Chelsea te overtuigen om zich volgende zomer bij Spurs aan te sluiten. Een mooie kans voor Willian, want de Braziliaan was een vaste waarde is het begin van het seizoen, maar nu is hij niet meer zo onbetwistbaar als vroeger bij Chelsea.