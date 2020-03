Binnenkort drie Rode Duivels bij Dortmund? "Hij heeft al getekend"

Het ziet ernaar uit dat Thomas Meunier vanaf volgend seizoen in Duitsland gaat voetballen. Volgens Jerôme Rothen (ex-PSG) heeft de Rode Duivel zelfs al getekend bij de Borussen.

Momenteel speelt Achraf Hakimi op de rechtsachter bij Dortmund. Maar de huurling keert zo goed als zeker definitief terug naar Real Madrid. Met 3 doelpunten en 10 assists kan de Marokkaan met uitmuntende statistieken terugkeren naar de Spaanse hoofdstad.

Daarom zouden ze bij Borussia Dortmund geïnteresseerd zijn in de diensten van Rode Duivel Thomas Meunier. Zijn contract loopt deze zomer af bij PSG en is nog steeds niet verlengd. Bij PSG speelt Meunier ongeveer de helft van de beschikbare minuten.

Jerôme Rothen (ex-PSG) weet meer van de transfer: "Het is niet bijna rond, hij heeft al in Dortmund getekend. Ik kan jullie deze informatie met zekerheid geven, maar ik kan er verder niet meer over zeggen", reageerde hij bij RMC Sport

Naast Axel Witsel en Thorgan Hazard zou hij dus de derde Rode Duivel kunnen zijn in het Signal Iduna Park.