De meest logische beslissing is ook de financiële beslissing ... En wie gaat de factuur betalen?

Het is nu ook officieel: het EK 2020 wordt het EK 2021. De logische beslissing én de beslissing van het financiële.

Het lag eigenlijk gewoon simpelweg in de lijn der verwachtingen en nu is het ook naar buiten gekomen na een 'conference call' met de 55 leden van de UEFA: het EK 2020 wordt het EK 2021. Een jaar uitstel dus voor het EK.

Op die manier kunnen de Europese competities de komende maanden verder worden afgewerkt. Zowel de nationale competities als de Champions League en de Europa League zullen dus zo meer ademruimte krijgen.

Logische beslissing

Technisch gezien is er nu tot eind juni om de competities af te werken, al moet dan rekening gehouden worden met een drukker schema ook in het volgende seizoen. De UEFA zal eerstdaags met een plan tot uitvoering komen.

Het is de meest logische beslissing om te treffen, uiteraard. Het EK niet laten doorgaan was sowieso geen optie, want ... veel te duur. En nu alles laten doorgaan was ook sowieso geen optie, want ... veel te duur om de Champions League en dergelijke meer dit seizoen niet te laten afwerken.

Factuur?

Of hoe de meest logische beslissing ook gewoon een financiële beslissing was om te nemen. Sowieso zal er de komende uren, dagen en weken nog het nodige gekissebis komen over wie de factuur moet betalen van het uitstel.

Ook op dat gebied is niets menselijk ons en de grote machtshebbers vreemd. Tot dan mogen we vooral blij zijn dat alle voetbalfeesten nu meer kans hebben om gewoon door te gaan. Dat we dan iets langer gaan moeten wachten (en ondertussen in ons kot moeten blijven), nemen we er graag bij - toch?