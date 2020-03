Meunier is niet van plan om zich te haasten: 'Naast Borussia Dortmund zijn ook deze vier topclubs concreet voor Rode Duivel'

Borussia Dortmund heeft van Thomas Meunier dé topprioriteit gemaakt. De Duitse topclub zal echter moeten afrekenen met een pak concurrentie voor de transfervrije Rode Duivel.

Voor alle duidelijkheid: er is nog géén akkoord tussen Borussia Dortmund en Thomas Meunier. Diverse media kwamen met het nieuws naar buiten dat de deal beklonken is. Wat wel klopt: de partijen zitten rond de tafel en er is wederzijdse interesse.

Maar Meunier is niet van plan om zich te haasten. De Rode Duivel is in juni een vrije speler. Bovendien beschikt de flankspeler over een uniek profiel. Het is dan ook logisch dat de clubs in een rij staan.

Clubs in een rijtje

Behalve Borussia Dortmund hebben ook Everton FC, Arsenal FC, SSC Napoli en Internazionale FC zich al officieel gemeld. En dan tellen we de geïnteresseerde clubs die de kat uit de boom kijken nog niet mee.