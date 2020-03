📷 Hartverwarmende actie van de fans van KAA Gent aan de Gentse ziekenhuizen

De fans van KAA Gent hebben zich op een mooie manier laten gelden op dinsdag in de Gentse ziekenhuizen.

Her en der verschenen aan de Gentse ziekenhuizen namelijk spandoeken voor het verzorgend personeel in die ziekenhuizen.

Het werk dat dokters, verpleegkundigen en dergelijke momenteel verzetten is voor de supporters van Gent een duwtje in de rug waard. Twee grote fangroepen sloegen de handen in elkaar.

Een hartverwarmend tafereel. Een spandoek lost de huidige Corona-crisis natuurlijk niet op, maar een prachtige geste is het in ieder geval wel.