Club van Nainggolan wil maandag opnieuw trainen, spelersvakbond staat op achterste poten

In Italië viel woensdag een recordaantal doden te betreuren door het coronavirus. Toch wil Cagliari maandag opnieuw beginnen trainen.

Radja Nainggolan is de aanvoerder van de uit Sardinië. De club wil weliswaar in groepjes trainen, maar niet iedereen is opgezet met die beslissing.

De Italiaanse spelersvakbond (AIC) is uitgesproken tegenstander van de intenties van Cagliari. Afwachten of Nainggolan en co maandag opnieuw op het trainingsveld zullen staan.