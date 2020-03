Genk, Gent, Standard, Mechelen en Kortrijk kijken uit naar hun Europese wedstrijd: loting is bekend, absolute topclub voor de Kerels

Het is Leyton Orient die met het idee kwam om een #UltimateQuaranTeam te maken, waarbij ze 64 ploegen zochten om een FIFA-toernooi te spelen.

Uiteindelijk reageerden er zoveel ploegen dat er een toernooi met 128 teams zal worden gespeeld, inmiddels is geloot voor de eerste ronde.

The #UltimateQuaranTeam draw in full 👇🏼 https://t.co/yEwGqZjnLK

Vijf Belgische teams schreven zich in en kennen dus ook hun eerste tegenstander in het grote toernooi dat eerstdaags begint.

AA Gent neemt het op tegen Mansfield Town, Standard tegen Bolton Wanderers, Kortrijk tegen Manchester City, Genk tegen Luton Town en KV Mechelen tegen Lorient.

Nice to meet you @mansfieldtownfc 👋🏼 See you soon 🎮 #UltimateQuaranTeam https://t.co/D22DI2mB0c