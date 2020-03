🎥 Straffe Hendrik: de knapste reddingen van Van Crombrugge dit seizoen

Als er één speler van Anderlecht dit seizoen op constant niveau presteert is het wel Hendrik Van Crombrugge. Paars-wit maakte een compilatie van zijn strafste reddingen.

In 29 competitiewedstrijden slikte hij amper 31 tegentreffers. Twaalf keer hield hij de nul. In de verkiezing van Doelman van het Jaar eindigde hij in januari als derde na Simon Mignolet en Sinan Bolat.

Een deel van zijn punten dankte hij uiteraard aan zijn werk in het schietkraam van de Panda’s.