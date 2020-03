Als het nu nog geen 'einde seizoen' is, is het dat wel voor onfortuinlijke Jules Van Cleemput

'In uw kot blijven' is voor Jules Van Cleemput makkelijker dan voor andere spelers. De onfortuinlijke rechtsachter kampt met een zware blessure.

Als KV Mechelen dit seizoen nog zal spelen in de Jupiler Pro League zal het dat zonder Jules Van Cleemput moeten doen. De 22-jarige rechtsachter scheurde een pees af en gaat deze week nog onder het mes. De revalidatie zal zo'n drie maanden in beslag nemen.

Het zou een flinke aderlating betekenen voor KV Mechelen, dat op de slotspeeldag van de reguliere competitie in een onderling duel met Racing Genk moet uitmaken wie het laatste ticket voor play-off 1 bemachtigd. Als hij fit is dan is Van Cleemput een basisspeler onder Wouter Vrancken.