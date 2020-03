Castagne in lockdown in een van de zwaarst getroffen regio's: "Er staan hoge boetes op buiten joggen"

Het licht aan het einde van de tunnel is in zicht voor Timothy Castagne. De rechtsachter van Atalanta verblijft in Bergamo in quarantaine en hoopt volgende week dinsdag weer op het oefenveld te staan.

Bergamo is een van de zwaarst getroffen gebieden en Timothy Castagne heeft dan ook strikte orders gekregen van zijn club. "We mogen niet buitenkomen. Doen we dat toch, dan riskeren we een enorme boete", legde hij uit bij Gazet van Antwerpen. Vorige week speelde hij met Atalanta nog tegen Valencia, waar nu meerdere spelers besmet zijn.

"Wie weet zijn er in onze ploeg ook spelers besmet, maar dat weten we niet zeker. Je wordt pas getest als je alle symptomen vertoont. Zelf voel ik me niet ziek", aldus de ex-Genkie. De verveling is groot en trainen is moeilijk. "Ik doe wat oefeningen op de oprit van mijn ondergrondse garage. Ideaal is het allemaal niet, zeker niet voor mijn cardiotraining."

Volgende week wil zijn club de trainingen weer hervatten. "We zullen zien of er dan geen andere maatregelen getroffen zijn", nam Castagne liever geen risico's.