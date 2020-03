Waar is El Kababri? Dortmund zette opmerkelijke constructie op poten met Zulte Waregem

De slotdag van de wintermercato zorgt altijd voor de nodige animo, maar de transfer van Hotman El Kabari van Anderlecht naar Borussia Dortmund deed bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Een donderslag bij heldere hemel was het toch een beetje. El Kababri maakte op 28 juli zijn debuut in de Jupiler Pro League en mocht meteen starten in de basis tegen KV Oostende. Het was zijn eerste en meteen ook zijn laatste wapenfeit bij Anderlecht.

De 20-jarige back/ verdedigende middenvelder verdween daarna geleidelijk naar het achterplan bij paars-wit, maar Dortmund hield de belofte ondertussen klaarblijkelijk wel nauwlettend in de gaten. De Borussen zetten een opmerkelijke constructie op poten met Zulte Waregem.

Symbolische euro

Essevee mocht El Kababri kopen, maar Dortmund kan hem op elk moment terughalen voor een symbolische euro. Dat beweert Sport/Voetbalmagazine. De Borussen wilden aanvankelijk de youngster bij Greuther Fürth stallen in de 2. Bundesliga, maar El Kababri wou in België blijven.

Ondertussen wacht het jeugdproduct van Anderlecht nog op zijn debuut bij de fusieclub. Francky Dury zal hem ongetwijfeld willen uitproberen in Play Off 2, als die er al komt natuurlijk.