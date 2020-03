De soap tussen Barcelona en Neymar zal ook deze zomer doorgaan: 'Hij heeft zijn woord gegeven'

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Neymar ook volgend seizoen nog voor PSG uitkomt.

Vorig zomer leek het er al sterk op dat Neymar terug zou keren naar FC Barcelona. PSG, dat hem in de zomer van 2017 van de Catalanen overkocht voor 222 miljoen euro, liet hem echter niet gaan.

Het was nochtans de nadrukkelijke wens van Neymar, die bij Barcelona een dodelijke drietand (bijgenaamd 'MSN') vormde met Lionel Messi en Luis Suarez. Komende zomer zal Barça wellicht een nieuwe poging wagen om de 28-jarige Braziliaan in te lijven.

De sportkrant Sport meldde zaterdag dag Neymar via zijn entourage aan Barcelona had laten weten dat hij opnieuw 'ja' zou zeggen tegen een terugkeer naar de Catalaanse club. Wanneer er schot in de zaak gaat komen is nog maar de vraag. De geruchten zullen wellicht nog een paar maanden aanslepen...