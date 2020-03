Wat als er in eerste Amateur niet meer gevoetbald wordt? 'Deinze promoveert, degradant bekend en geluk voor Lierse K.'

14 van de 16 ploegen in de hoogste amateurafdeling willen niet meer voetballen dit seizoen. De twee ploegen die niet reageerden, RWDM en Seraing, kunnen misschien nog naar 1B promoveren onder bepaalde scenario's.

De competitie en de play-offs nog afhaspelen zou immers nog te lang duren en de clubs willen dat er nu al een punt wordt gezet achter dit seizoen. Dat bevestigde André Daems, secretaris van de ­eerste amateurklasse, bij Gazet van Antwerpen. Maar wat dan met volgend seizoen? Welke clubs treden er dan aan in de hoogste amateurklasse?

De veertien clubs zijn het al eens over de promovendus en de degradant. Deinze heeft een straatlengte voorsprong op de rest, zelfs als de punten nog gehalveerd worden in de play-offs. Sint-Eloois-Winkel, afgetekend laatste in de stand, vindt het niet erg om te degraderen.

Met 18 in Eerste Amateur volgend jaar?

En wat dan met twee andere ploegen die op een degradatieplaats staan of in een eindronde moeten vechten om het behoud? Die kunnen allemaal gespaard blijven. Dat zou de redding betekenen voor Tubize, La Louvière Centre en Lierse Kempenzonen. De drie ploegen die hun reeks in de tweede amateurklasse aanvoeren -Knokke, Francs Borains en Tienen- promoveren.

Dat brengt het totaal op 17 ploegen, maar er moet nog een ploeg uit 1B degraderen. Krijgen we volgend seizoen dan 18 ploegen in Eerste Amateurklasse?