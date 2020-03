Atalanta-Valencia, de wedstrijd die verantwoordelijk is voor de coronacrisis in Lombardije?

Zoals bekend is Italië momenteel het land dat, naast China, het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Blijkbaar zou de Champions League-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia op 19 februari een rol gespeeld hebben bij de verspreiding van het virus in Lombardije.

Volgens de Corriello dello Sport zou de wedstrijd tussen Atalanta en Valencia de verspreiding van het virus in Lombardije in gang gezet kunnen zetten. Civiele bescherming volgt dit spoor om deze dramatische verspreiding in Lombardije te verklaren. Op dat moment (medio februari) was het virus al aanwezig op Spaans grondgebied en de fans, evenals het personeel van Valencia, kunnen de ziekte hebben verspreid toen ze naar San Siro reisden voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta. Ter herinnering, de wedstrijd werd gespeeld in Milaan omdat Atalanta geen stadion heeft dat voldoet aan de UEFA-normen. Op een vrij geloofwaardige manier verwijst de civiele bescherming naar de mogelijkheid dat veel Spaanse fans, dragers van het virus, maar gezond, de ziekte hebben kunnen overdragen. Dit komt door het drukke openbaar vervoer, de knuffels en handdrukken in het stadion en het delen van bekers bier. Dit alles in een stadion waar maar liefst 50.000 fans waren. Bovendien heeft een Spaanse journalist die naar Italië was gereisd om de wedstrijd bij te wonen, een week na de wedstrijd positief getest op het virus. De kans bestaat dus dat hij het virus heeft overgedragen in de perszaal. Als het verhaal waar zou zijn, zou het de situatie waarin Italië zich momenteel in bevindt des te tragischer maken.