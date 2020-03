Deze week al terug trainen of niet? Mertens wordt terug op de club verwacht, Nainggolan en Proto niet

In Italië zijn er al meer dan 5.500 mensen gestorven aan het coronavirus. Daarmee is Italië het zwaarst getroffen land in Europa, maar toch willen sommige clubs vanaf volgende week (maandag 23 maart) de trainingen hervatten.

Lazio Roma, de tweede in de Serie A, was dat van plan, net zoals Cagliari. Laatstgenoemde club, de werkgever van Radja Nainggolan, kwam al terug op die beslissing. Lazio, de club waar Belgen Silvio Proto en Jordan Lukaku aan de slag zijn, volgde Cagliari daarin. In Italië stierven er de afgelopen 24 uur nog 651 doden aan de gevolgen van het virus, maar voor de eerste maal was er een afname in de dagelijkse dodentol. Toch zijn er nog steeds plannen om snel weer te trainen Zo wordt Dries Mertens woensdag bij Napoli weer op de club verwacht. Ook in Duitsland, bij het Wolfsburg van Koen Casteels, wordt er straks opnieuw getraind.