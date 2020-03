Sterren van Barcelona moeten salaris inleveren door coronacrisis

FC Barcelona heeft een overeenkomst bereikt met hun 'drie aanvoerders' Gerard Piqué, Sergio Busquets en Lionel Messi om de spelerslonen tijdelijk te verlagen door de coronacrisis, zo meldt de Spaanse krant Sport.

Net als bij elke Europese club, zit FC Barcelona door het coronavirus zonder inkomsten. Maar de spelerslonen moeten wel doorbetaald blijven worden, enorm hoge spelerslonen. Het bestuur van de club heeft daarom samengezeten met hun drie aanvoerders Piqué, Busquets en Messi om tot een akkoord te komen om de lonen tijdelijk te verlagen.

Hoewel het nog niet definitief beslist is, geeft Sport wel mee dat het akkoord er is en de komende dagen uitgewerkt zal worden. De drie spelersvertegenwoordigers zien in dat de spelerslonen verlaagd moeten worden en dat de maatregel noodzakelijk is.