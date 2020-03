Blijft Achraf Hakimi volgend seizoen bij Borussia Dortmund? Real Madrid heeft een beslissing genomen

Achraf Hakimi is aan een geweldig seizoen bezig bij Borussia Dortmund. De rechtsachter is eigendom van Real Madrid en de Spaanse topclub heeft nu ook een beslissing genomen over Hakimi voor volgend seizoen.

Voor het tweede achtereenvolgende seizoen wordt Hakimi uitgeleend aan Borussia Dortmund en vooral dit seizoen maakt hij indruk. Met drie goals en tien assists in de competitie en nog eens vier doelpunten in de Champions League is de jonge Marokkaanse international niet te stoppen. Dortmund zou hem volgend seizoen graag houden, maar de kans lijkt klein dat hij zal blijven. Real Madrid rekent op hem en hij zou volgens Mundo Deportivo een nieuw contract kunnen ondertekenen dat hem tot 2025 aan Real Madrid zou binden.