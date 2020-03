Coronacrisis kan weleens streep door de rekening worden voor Meunier en Dortmund

Rode Duivel Thomas Meunier werd door verschillende media gelinkt aan Borussia Dortmund voor de coronacrisis. Maar volgens technisch directeur Michael Zorc zal het voor Dortmund deze zomer niet eenvoudig zijn om transfers binnen te halen.

Ook Engels toptalent Jude Bellingham werd gelinkt aan de Duitse topclub, maar alles staat even on hold bij De Borussen laat technisch directeur Michael Zorc aan het Duitse blad Kicker weten.

"Er is veel onzekerheid bij de clubs, we weten niet wanneer we opnieuw kunnen beginnen. Dit wordt een vervelende zomer", zegt de technisch directeur. Afgelopen winter trok Dortmund Emre Can en Erling Braut Haaland aan, vorige zomer kwam op drie dagen tijd Thorgan Hazard, Julian Brandt en Nico Schulz. In totaal zo'n 120 miljoen euro in een jaar tijd.

Het is uitgesloten dat er bij Dortmund dit jaar ook zo'n spelerscarrousel zal plaatsvinden. De competitie ligt al even stil en de clubs krijgen geen inkomsten. "Dit jaar zullen er zeker geen drie transfers in drie dagen tijd komen", laat Zorc weten, die ondertussen alle financiële activiteiten bevroren heeft.

Meunier is einde contract bij PSG dus voor hem moet Dortmund niet diep in de buidel tasten, maar Zorc laat wel uitschijnen dat de supporters niet te veel transfers kunnen verwachten van de club.