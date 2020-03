Casteels en Wolfsburg hebben training hervat: "Doen ook maar wat er gezegd wordt"

Ondanks de coronacrisis heeft Wolfsburg maandag de trainingen hervat. Al zijn dat nog lang geen 'normale' trainingen.

Rode Duivel Koen Casteels gaf een woordje uitleg bij Sporza: "We trainden in kleine groepjes in de fitness, op verschillende uren van de dag. Je mag je daar geen normale training bij voorstellen. Maandagochtend zijn we samengekomen in een heel grote ruimte op de business lounge in het stadion. We hielden allemaal minstens twee of drie meter afstand van elkaar."

"Daarna trokken we in kleine groepjes van vier of vijf personen en op verschillende tijdstippen naar de grote fitnessruimte. We hielden zoveel mogelijk afstand van elkaar en we droegen latex handschoenen. Alles werd na de training ook gedesinfecteerd."

"Alle groepjes hadden ook elk een eigen kleedkamer. De club heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om de het risico op besmetting te beperken."

Had Casteels niet liever individueel verder getraind? "Wij doen ook maar wat er gezegd wordt. Maar na een week is het wel leuk om nog eens bij andere mensen te zijn, ook al moeten we die afstand bewaren."