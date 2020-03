Eindelijk goed nieuws voor Romelu Lukaku na twee weken in 'gevangenschap'

Romelu Lukaku is opnieuw in België. De spits van Inter zat twee weken in quarantaine nadat Juventus-speler Daniele Rugani positief had getest op het coronavirus.

Omdat Lukaku en Inter op 8 maart nog tegen Rugani en Juventus hadden gespeeld, moest ook de volledige selectie van Inter in quarantaine. In een interview met analist en ex-profvoetballer Ian Wright verstopte de Rode Duivel enkele dagen geleden niet dat hij het moeilijk had met de situatie. “Gisteren werd ik bijna gek”, vertelde hij toen. “Ik kan niet naar buiten, ik kan niet gaan winkelen, ik zit opgesloten. Ik mis het normale leven. Het contact met mensen van wie je houdt: mijn zoon, mijn moeder, mijn broer. It’s bad, man.” Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa is de quarantaine intussen opgeheven en bevindt Lukaku zich opnieuw in België bij zijn zoontje.